Número de casos suspeitos de coronavírus na Bahia sobe para 61

Publicado segunda-feira, 09 de março de 2020 às 17:22 h | Atualizado em 09/03/2020, 18:24 | Autor: Da Redação ouvir

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) | Foto: Erin Bolling | US ARMY | AFP - Foto: Erin Bolling | US ARMY | AFP