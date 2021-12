Número de casos investigados de covid-19 na Bahia sobe para 20

A Bahia teve um leve aumento no número de casos suspeitos de covid-19 no estado. Dados divulgados nesta terça-feira, 3, pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) mostram que o estado investiga 20 pessoas com suspeitas de coronavírus. Ontem, o número de casos era 17.

Os casos que ainda são investigados pela Sesab estão concentrados em Salvador (15), Vitória da Conquista (2), Feira de Santana (1), Camaçari (1), e Lençóis (1).

De acordo com a Sesab, 61 casos foram notificados na Bahia, com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo 25 excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 16 descartados laboratorialmente e 20 aguardando análise laboratorial.

Os municípios com casos notificados foram Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Salvador, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais.

Atualmente os países com transmissão local do coronavírus são: Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China.

adblock ativo