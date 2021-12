Número de bebês baianos com microcefalia chega a 744

O número de bebês nascidos na Bahia com microcefalia chegou a 744, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do estado nesta quarta-feira, 17. O balanço é referente ao período entre outubro de 2015 e 13 de fevereiro desse ano.

Houve um aumento de 43 casos de bebês com perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetro em relação ao último boletim emitido pelo órgão em 11 de fevereiro. No total, os registros ocorreram em 121 municípios, por intermédio do Registro de Eventos em Saúde Pública (Resp).

Foram registrados óbitos relacionados à doença em alguns municípios baianos: Camaçari (1), Campo Formoso (1), Itabuna (1), Itapetinga (1), Olindina (1), Presidente Tancredo Neves (1) Salvador (3) e Tanhaçu (1).

Brasil

O Ministério da Saúde registrou 508 bebês de microcefalia e ou alterações do sistema nervoso central de bebês relacionadas à infecção congênita no Brasil no mesmo período que o balanço baiano.

Os casos foram registrados em 203 municípios de 13 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Amapá e Amazonas são os únicos estados da Federação que não têm nenhum registro de casos.

