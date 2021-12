Número de acidentes nas rodovias federais durante Ano Novo cai 44%

O número de acidentes de trânsito nas rodovias federais da Bahia durante os festejos de fim de ano sofreu redução de 44%. As ocorrências foram registradas durante a Operação Ano Novo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre a última sexta-feira, 28, e as 23h59 desta terça, 1º.

Ao todo, foram registrados 41 acidentes durante os cinco dias de operações. Destes, 14 foram considerados graves, com óbito ou envolvendo mais de uma vítima.

O número é menor do que o mesmo período do ano passado, quando houve 69 acidentes, sendo 25 considerados graves. Já em relação ao número de óbitos, a redução foi de 20%, caindo de 10 para 8 vítimas. Da mesma forma, houve redução de 48% no número de feridos, de 104 para 54.

A PRF salienta que a causa desses acidentes foi, em sua maioria, o excesso de velocidade. No total, 5.064 veículos foram flagrados acima do limite permitido na via.

