Número de acidentes nas rodovias diminui 27%

A Polícia Militar da Bahia registrou diminuição de 27% nos acidentes em rodovias estaduais, durante a Operação Ano Novo 2016/17, que compreendeu o período de 30 de dezembro a 2 de janeiro. O dado é comparativo com a operação de 2015/16.

No total, foram 35 acidentes para 48 observados na operação anterior. O número de acidentados com ferimentos leves também reduziu de 21 para 18. O balanço é de uma redução de 21%.

“O réveillon acabou caindo em um final de semana, o que estreita a janela do fim de ano e gera pouco deslocamento nas estradas”, atribuiu o capitão Lopes, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da PM.

“Além disso, a PM intensificou as campanhas de sensibilização sobre a educação no trânsito, o que também colabora para a redução”, completou Lopes.

Apesar da diminuição, o número de feridos em estado grave dobrou – de seis para 12 pessoas. O número de vítimas fatais foi de cinco para seis ocorrências.

Prevenção

A Operação Ano Novo teve ações de prevenção e fiscalização realizadas em todo o estado por equipes do BPRv e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário de Itabuna, Brumado e Barreiras.

Durante as ações, a Polícia Militar realizou abordagens educativas, com o objetivo de reduzir as ocorrências e distribuiu panfletos informativos em diversas vias. No total, 4.872 pessoas e 3.194 veículos foram abordados. Destes, 53 foram retidos. Não houve condução de pessoas às delegacias.

“A PM realiza campanhas de conscientização não só nos períodos festivos, mas também em momentos oportunos como a Semana Nacional de Trânsito”, pontua o capitão Lopes.

Levantamento feito pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) mostra que os acidentes nas estradas baianas reduziu em 25%, durante todo o ano de 2016 – foram 1.682 ocorrências a menos que o ano passado.

As vias que dão acesso às praias da região Sul, Extremo Sul e Litoral Norte são as que possuem maior índice de acidentes. De janeiro de 2014 a dezembro de 2016, a Estrada do Coco (BA-099) lidera, com 12,7% das ocorrências. A BA-001, que corta o litoral sul da Bahia, aparece em segundo, com 8,8%, e em terceiro lugar a BA-522, região do Recôncavo, com 4,8% dos casos.

*Estagiária sobre supervisão do editor coordenador Luiz Lasserre

