Número de acidentes nas estradas da BA cai 50% no feriado

O número de acidentes de trânsito durante as festividades de São Pedro e no feriado de 2 de Julho nas estradas baianas teve uma redução de 50% comparado ao mesmo período do ano passado, segundo estimativa do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar da Bahia.

Foram registradas 19 ocorrências, com 10 vítimas com ferimentos leves, seis com ferimentos graves, o que representa 36% de redução no número de feridos. Neste ano, também foi registrado cinco mortes, uma redução de 17% em comparação com 2012.

No esquema especial de policiamento montada para oferecer mais segurança aos usuários das rodovias baianas, foram realizadas 1.769 abordagens a veículos e 2.094 pessoas. A ação resultou em 70 retenções de veículos e a extração de 387 Autos de Infração de Trânsito, no recolhimento de 30 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) e sete Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).

Ainda de acordo com a PM, ao todo, oito pessoas foram encaminhadas às delegacias e recuperados dois veículos com restrição de furto e roubo.

