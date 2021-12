Núcleo antidrogas lança projeto para humanizar abordagem

O Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil da Bahia lançou o Núcleo de Prevenção ao Uso de Drogas, nesta quarta-feira, 10, no auditório do Ministério Público, em Nazaré. O principal objetivo do projeto é humanizar a abordagem dos policiais durante as ações.

Diretor do Denarc e coordenador do núcleo, o delegado André Viana acredita que as melhores formas de combater as drogas é a prevenção e a união de organizações envolvidas na questão.

"Nós, policiais civis e militares, não sabemos como fazer essa prevenção. Porque as polícias ainda estão estritamente ligadas à questão repressiva. Por isso, tomamos a iniciativa de unir esforços, com outras instituições, para desenvolver esse projeto", explica o delegado.

O seminário Prevenção: o que eu tenho a ver com isso?, realizado na manhã desta quarta, deu início aos trabalhos executados pelo núcleo.

Os próximos passos serão o lançamento do novo protocolo de abordagem e encaminhamento policial e do site destinado à campanha contra drogas. A previsão para as ações é o início de 2015.

Nas atividades, o Núcleo de Prevenção ao Uso de Drogas contará com o apoio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) e do Núcleo de Estudos e Atenção ao uso de Drogas (Nead).

Posteriormente, as ações adotadas pelo núcleo serão debatidas por meio de conselhos, com representantes de todos os órgãos envolvidos na iniciativa.

"Essa é uma aliança de redução de danos. Existem muitos órgãos trabalhando com prevenção a drogas, mas, até então, não se conversava e não existia um foco para uma campanha de conscientização e prevenção. As iniciativas eram focadas em setores", frisa André Viana.

Ação policial

Em Salvador, entre janeiro e setembro de 2013, a Polícia Civil apreendeu cerca de 1.576 kg de drogas, entre crack, maconha e cocaína. No mesmo período deste ano, os agentes chegaram a capturar 1.650 kg (aumento de 4,69%).

Apesar de o número de apreensão ter crescido, o delegado André Viana defende que a quantidade capturada "ainda é muito pouco, diante da quantidade de drogas que circula no estado".

De acordo com o especialista em políticas públicas e gestão governamental da Secretária da Segurança Pública (SSP-BA), Gessé de Souza Silva, o preparo dos policiais para lidar com as situações envolvendo usuário de drogas é uma forma de valorizar e otimizar o trabalho dos agentes.

"A partir do momento em que os policiais falarem também sobre saúde, a visão que a população terá deles vai mudar. A ideia é que os agentes percebam que o trabalho de prevenção e repressão é algo possível. Não é preciso separar essas ações", sinaliza Gessé de Souza Silva.

