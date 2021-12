Novos voos ligando Salvador a Teixeira de Freitas e Maceió entram em operação

Entraram em operação nesta segunda-feira, 2, novos voos que ligam Salvador ao município de Teixeira de Freitas, extremo-sul baiano, e a Maceió. O lançamento das frequências da Azul Linhas Aéreas foi comemorado no Aeroporto Internacional de Salvador, com um receptivo especial aos primeiros passageiros.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), o voo Salvador-Maceió será operado com a aeronave Embraer 195, com 118 assentos, e realizado de segunda a sábado, com saída da capital baiana às 14h10 e chegada na capital alagoana às 15h10.

A rota Salvador-Teixeira de Freitas, por sua vez, será operada às segundas e sextas, com o modelo ATR, que tem capacidade para até 70 passageiros. O voo sai de Teixeira de Freitas às 12h40 e chega a Salvador às 14h15.

“A Bahia tem se empenhado em desenvolver cada vez mais a malha aérea. Essas novas rotas são muito importantes para nós. Sabemos que conectividade é fundamental para o desenvolvimento da economia, pois ajuda a promover a geração de empregos e fortalece o turismo. Para esse verão, devemos ter um incremento de mais de 30% no número de voos em relação ao ano passado”, explicou o titular da Secretaria de Turismo (Setur), Fausto Franco.

