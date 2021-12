Novos corpos das vítimas do incêndio em Camaçari são liberados pelo IML

Os corpos de mais quatro vítimas do incêndio que deixou 10 mortos na região metropolitana de Salvador foram liberados neste sábado, 26. Maria do Carmo, de 71 anos, será enterrada na própria cidade de Camaçari. Os corpos de Luciane, de 36 anos e Denilda, de 35 anos, foram encaminhados para a cidade de Mata de São João. Já o corpo da vítima Roseane, de 38 anos, foi transladado para a cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe.

Segundo informações do Departamento de Polícia Técnica (DPT), ao todo, nove corpos já foram identificados e liberados. Um décimo corpo, identificado como sendo de Vilma, ainda permanece no Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde a vítima foi internada ainda com vida.

