Novo viaduto de Lauro de Freitas será aberto no domingo

Após sete meses em obra, o novo viaduto de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, será entregue no início da tarde de domingo, 12. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, na sexta, durante visita ao elevado, que passou por ajustes finais antes de ser entregue à população.

O novo sistema faz parte das obras complementares do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Nesta primeira etapa, a pista que segue no sentido Litoral Norte passará a utilizar o novo sistema viário.

A pista no sentido Salvador ocupará a atual pista que segue no sentido Litoral Norte, ou seja, terá o sentido invertido. Com isto, a pista que hoje segue em direção a Salvador ficará liberada para dar lugar ao novo Terminal de Ônibus Aeroporto.

“Estamos em fase final de toda a obra. É uma etapa importante, porque muda a pista de acesso a Lauro de Freitas, que passa a ser pelo viaduto”, disse Rui.

De acordo com o governador, a obra – que inclui, também, o alargamento da Avenida Carybé, a ponte sobre o Rio Ipitanga e o viaduto sobre a via permanente do metrô – vai desafogar o trânsito e garantir a fluidez na região da Estação Aeroporto do metrô.

Metrô

Na visita, Rui Costa aproveitou para anunciar a previsão da chegada do metrô em Lauro. “As obras da estação do metrô em si estão concluídas, faltando apenas as obras complementares de acesso à estação, para que a gente possa colocar o metrô já em fase de teste. O trem deve circular operacionalmente a partir do mês de março”, afirmou.

Com o início das operações da Estação Aeroporto, a estimativa para que os moradores de Lauro de Freitas cheguem à região do Iguatemi em cerca de 25 minutos. Da mesma estação até a Lapa, no Centro, uma média de 35 minutos, utilizando o sistema metroviário.

Ansioso e já almejando a chegada do metrô no município de Lauro de Freitas, o estudante Lucas de Souza, 20, comemorou a previsão dada pelo governador.

“O metrô será um facilitador para nós que precisamos estar em Salvador em tempo hábil. Em horário de pico, chego a fazer o percurso de duas horas de Lauro de Freitas ao centro de Salvador”, contou.

* sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo