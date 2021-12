Novo tremor de terra é registrado no município de Guaratinga

Um novo tremor de terra com uma menor intensidade foi registrado nesta segunda-feira, 11, na cidade de Guaratinga (a 703 quilômetros de Salvador). De acordo com informações do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o evento sísmico atingiu 2,1 grau da escala Richter.

Segundo informações da Secretária de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sedec), o tremor foi sentido por volta das 12h20. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil do Município ainda está avaliando os danos causados pelo tremor e se alguma estrutura foi fortemente comprometida. Há pouco mais de 15 dias, um tremor já havia sido registrado na cidade.

A Defesa Civil informou que em parceria com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM vão realizar um estudo para saber por que estes tremores estão frequente na região.

