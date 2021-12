Novo trecho na BA-644 irá incrementar região

A construção de um trecho de 42 km de extensão da BA-644, ligando as cidades de Iguaí (a 500 km de Salvador) a Dário Meira (a 416 km de Salvador), é reivindicação antiga dos moradores dos Territórios de Identidade (TI) do Médio Rio de Contas e do Médio Sudoeste, que vai encurtar o caminho para Salvador em cerca de 150 km.

De acordo com o empresário de Iguaí Nelo Ferrari, "não só a agropecuária e o comércio terão um grande incremento com esta estrada, mas o potencial turístico na região, onde mapeamos 180 cachoeiras, também poderá somar com as demais atividades para gerar emprego e renda".

Ele acrescentou que "alguns municípios estão quase isolados, com a BR-116 como acesso", disse, acrescentando que a estrada vai ligar os dois Territórios de Identidade que somam 29 municípios, facilitando o acesso para Salvador e para a BR-101.

Abandono

Na região por onde passa o traçado da BA-644, hoje uma precária estrada de chão, existe potencial para produção de cacau, gado de leite e de corte, ecoturismo além de lavouras de subsistência.

No entanto, os empresários estão abandonando empreendimentos pela dificuldade de acesso. "Já fiz investimentos em propriedades que têm esta estrada como via de escoamento, mas sem estrada boa não vale a pena, e desisti", revelou o empresário Carlos Dias.

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) respondeu, por meio de nota, que para o trecho entre o entroncamento da BR-030 no município de Dário Meira e Iguaí "será programado um estudo para elaboração de um projeto para pavimentação do trecho". No entanto, não foram citadas datas para o início e a conclusão.

O empresário citou ainda que, com a estrada asfaltada, a viagem para Salvador "será de 350 km, com gasto em torno de três a quatro horas. Por enquanto, o tempo médio fica entre seis e sete horas". A manutenção dos 42 km da BA-644 entre Iguaí e Dário Meira é feita pelas próprias prefeituras.

Segundo o prefeito, "com mais opções de acesso, vamos consolidar o Parque Nacional de Boa Nova e o Refúgio de Vida Silvestre de Boa Nova", já que o local é utilizado para observação de pássaros e que existem espécies que atraem pesquisadores de outros estados.

Seinfra informa que será feito estudo para a pavimentação (Foto: Nelo Ferrari | Divulgação)

