Novo tratamento contra hepatite C se revela eficaz

Um dos maiores estudos clínicos já realizados no mundo revelou eficácia entre 90% e 100% de um novo tratamento para a hepatite C (HCV). No padrão atual de tratamento, que utiliza os medicamentos Interferon e Ribavirina, a eficácia varia em torno de 20% a 40%.

Ao todo, foram realizados seis estudos clínicos de fase 3, que avaliou 2.300 pacientes de 25 países infectados com a patologia em diferentes estágios de tratamento da doença. Os estudos de fase 3 são aqueles realizados em larga escala, em múltiplos centros de diferentes países e diferentes populações de pacientes. O Brasil não participou desta etapa da pesquisa.

O trabalho, desenvolvido pela empresa biofarmacêutica Abbvie, foi apresentado em recente coletiva de imprensa realizada em Salvador.

Combinação

De acordo com o diretor-médico da empresa, José Eduardo Neves, o tratamento consiste na combinação de três compostos químicos. "Por combinar três diferentes tipos de ação, ele interrompe o processo de replicação do vírus com a meta de otimizar a resposta virológica em diferentes tipos de pacientes, inclusive aqueles sem experiência prévia de tratamento e também os cirróticos, que hoje têm poucas opções de tratamento e baixas taxas de eficácia", diz.

Os resultados mostraram eficácia entre 92% e 100% de resposta virológica, em 12 semanas de tratamento, com baixa taxa de efeitos adversos e alta taxa de adesão, variando conforme a população estudada.

"Em um dos estudos, o tratamento foi realizado em pacientes cirróticos durante 24 semanas e mostrou eficácia entre 92% e 96%, o que é excelente, uma vez que esses pacientes normalmente já estão em fase avançada da doença", explica o diretor-médico José Eduardo Neves.

Efeitos colaterais

Segundo ele, os efeitos colaterais mais comuns apresentados durante a pesquisa foram fadiga e cefaleia. "O tratamento padrão atual dura cerca de 48 semanas e tem mais efeitos colaterais como náuseas, vômitos, diarreias, convulsões, alterações de comportamento, depressão. Esse novo tratamento, além de apresentar efeitos colaterais bem mais leves, tem a vantagem de apresentar resultados mais rápidos".

adblock ativo