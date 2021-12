Novo superintendente do Trabalho é empossado

O novo superintendente regional do Trabalho e Emprego do estado da Bahia, José Maria de Abreu Dutra, foi empossado pelo chefe de gabinete do Ministro do Trabalho e Previdência Social, Robinson de Almeida.

A solenidade aconteceu no auditório do Instituto Anísio Teixeira, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 20, com a presença de autoridades. "O novo gestor é uma pessoa com experiência administrativa ligada ao mundo do trabalho e a expectativa é positiva, para que possamos desenvolver aqui na Bahia as políticas públicas do governo federal", explicou Robinson Almeida.

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) é o braço operacional das políticas do ministério e é responsável pela fiscalização dos serviços prestados ao trabalhador, como emissão de carteiras de trabalho, pagamento e agendamento do seguro-desemprego e inspeção para cumprimento da legislação trabalhista.

O novo superintendente falou sobre os desafios: "Direitos trabalhistas são consensuais na sociedade. É uma garantia mínima que deve ser respeitada. O órgão (SRTE) é muito organizado, atende bem e queremos aperfeiçoá-lo cada vez mais. Estaremos abertos ao diálogo com os setores sindical e o patronal para trabalhar com a orientação".

Dutra destacou a atuação do órgão na fiscalização das relações de trabalho na folia baiana, como no caso da montagem de camarotes. "Estamos atentos para combater o trabalho escravo e infantil no Carnaval, por meio de uma parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Os embargos dos camarotes autuados foram suspensos e o trabalho de fiscalização continua", disse o novo gestor.

O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Álvaro Gomes, representou o governador do estado, Rui Costa, no ato. "Que a gente continue esta parceria para promover o trabalho decente, que é um empenho do governador", afirmou o secretário.

Grevistas

O movimento grevista dos auditores fiscais do trabalho esteve com faixas na cerimônia para pedir melhores condições de trabalho e patamar remuneratório compatível com a carreira.

