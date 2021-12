Novo SAC é inaugurado em Vitória da Conquista

A cidade de Vitória da Conquista, sudoeste baiano, recebe um novo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) a partir desta sexta-feira, 11. O SAC Conquista II será reinaugurado em novo endereço, às 10h. A unidade estará situada no Boulevard Shopping, Avenida Olívia Flores, no bairro de Candeias.

Duas vezes maior do que o antigo, o órgão ocupa um espaço de 1.230 metros quadrados. Uma novidade é a inclusão de serviços da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

O novo SAC Conquista II recebeu o investimento de R$ 4,5 milhões, ampliando sua capacidade operacional. Somente a Ciretran, que tinha capacidade de realizar a vistoria de 10 veículos por dia, agora, poderá atender diariamente 60 automóveis. Além disso, o serviço de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também terá mais pontos de atendimento (de quatro para sete). Já os serviços da Polícia Federal, que antes eram três, agora são cinco.

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h. O atendimento será realizado por agendamento, no site ou pelo aplicativo SAC Digital. Estarão disponíveis, também, serviços como emissão de RG, CPF e Carteira de Trabalho, intermediação de mão de obra e seguro desemprego, além de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Tribunal de Justiça (TJBA).

