Novo presidente da UPB, Zé Cocá afirma que vacina para municípios será prioridade de sua gestão

O novo presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Jequié Zenildo Brandão também conhecido como Zé Cocá (PP), afirmou que a prioridade da entidade durante a sua gestão será pela aquisição de vacinas e imunização da população durante a pandemia.

Sucessor do ex-prefeito de Bom jesus da Lapa, Eures Ribeiro, Cocá terá um dos períodos mais adversos da história do estado pela frente e projetou a união dos consórcios públicos da Bahia para a discussão sobre a compra da vacina contra o Coronavírus.

"Já andamos discutindo para formalizar essa parceria mas infelizmente diante de algumas deficiências do governo federal, ainda não estamos autorizados que estados e municípios possam comprar a vacina e aí a nossa intenção é tentar reunir com os consórcios ainda nesta semana. Precisamos alinhar isso, trazer o governador Rui Costa para dentro do processo e que todos os municípios participem pois não é justo que os municípios mais ricos comprem a vacina e os mais pobres fiquem de fora. Então nossa intenção é uniformizar esse processo e que o governo federal se sensibilize e venha participar também dessa causa tão importante que é a vacinação", afirmou em entrevista para o programa Isso é Bahia da rádio A TARDE FM (103.9) nesta quinta-feira, 11.

O parcelamento do INSS, outra questão de suma importância para o orçamento dos municípios baianos, também será elencado como prioridade para Cocá. De acordo com o gestos, a necessidade de se aderir a um pacto federativo que equalizasse a distribuição de renda entre as cidades seria um caminho para sanar o problema, mas que permanece longe no atual cenário.

“Os municípios de pequeno porte têm vivido um grande problema com o parcelamento do INSS. Muitos estão com o FPM [Fundo de Participação dos Municípios] zerado. Se não houver um parcelamento urgente, de 240 meses, os municípios vão quebrar, independente de auxílio. Nossa maior necessidade hoje é o pacto federativo. Vivemos brigando por migalhas. Brigamos por 1% em setembro, aí brigamos por recursos, mas não tem um equilíbrio. Então essa seria a maior pauta mas infelizmente está longe disso, não vemos nenhum consenso nessa direção, então temos que focar no que está a nosso alcance", avaliou.

Cocá afirmou também que é favorável a um meio termo quando o assunto é o lockdown nas principais cidades do estado. De acordo com o gestor, as medidas de combate ao coronavirus precisam ser articuladas em toda a Bahia, mas respeitando as diferenças estruturais de cada região.

"Vivemos um momento de fragilidade total, uma crise intensa, com a economia em um momento muito ruim. Precisamos criar uma situação que sirva como meio-termo. Tem cidades que são mais complexas, como a capital do estado, onde é impossível fazer isolamento sem parar tudo por conta do transporte urbano. Agora o interior, na sua maioria, tem uma outra dinâmica. Aqui em Jequié, depois que criamos o lockdown parcial nós diminuímos imensamente os nossos casos e estamos fazendo um trabalho intenso nas ruas de fiscalização. Acho que temos que fazer nessa linha, trabalhar com parcial, o governador também tem esse entendimento e não podemos parar tudo, fechar tudo, senão como vamos viver?"

