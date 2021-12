Novo mapa da Ilha de Itaparica será lançado nesta quinta

Caricaturas e desenhos em cores dão uma nova roupagem à quarta edição do Mapa Oficial da Ilha de Itaparica e ao primeiro Mapa do Município de Itaparica. O lançamento das cartas acontece nesta quinta-feira, 18, às 19h, no Grande Hotel Sesc Itaparica, e reunirá produtores, colaboradores e anunciantes do projeto.

Sobre o mapa da Ilha, o diretor comercial da Artemapas Ilustrações - empresa responsável pela confecção do material -, Haroldo Aragão, afirma que uma extensa pesquisa foi feita durante cerca de seis meses. Diferentes pontos turísticos, comerciais e empresariais foram estudados para compor o desenho.

"Visitamos os pontos e explicamos aos proprietários a ideia do projeto. Aqueles que aceitaram participar pagaram determinada taxa, cujo valor dependeu do destaque desejado", explicou. O preço das taxas variou de R$ 400 a R$ 2.500.

Nos mapas, também estão representados moradores e veranistas, bem como personalidades que integram a história da região. O escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, nascido em Itaparica no ano de 1941, é uma das figuras caricaturadas na imagem.

O mapa oficial da ilha é elaborado a cada quatro anos, como material de divulgação e publicidade dos distritos. Já o primeiro mapa do município de Itaparica partiu de uma demanda específica do Serviço Social do Comércio da Bahia (Sesc).

Este visa apontar detalhadamente os atrativos do local, seguindo a mesma linha de caricaturas e ilustrações.

Inovação

"A idealização de um produto mais dinâmico surgiu da necessidade de renovar o acesso à informação e proporcionar aos moradores e turistas um material diferente e criativo", disse Aragão.

Os estabelecimentos estão identificados por município e ordem alfabética, representados por suas devidas logomarcas e contatos telefônicos. Por meio do mapa também é possível reconhecer as principais atividades culturais ou de lazer de cada distrito da ilha.

Um dos diferenciais desta edição do mapa também é a representação da tradicional Travessia Mar Grande-Salvador, uma das provas mais importantes do calendário da natação brasileira.

"É um material lúdico e informativo, cheio de cultura e que atende a todas as idades", disse Aragão.

O projeto conta com o apoio do comércio local - hotéis, pousadas, restaurantes, lojas e outros serviços - além de empresas como Grupo A TARDE, Club Med, Dow, Comercial Coroa, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sesc, Internacional Travessias e Brasilgás.

Tiragem

Segundo Aragão, 10 mil exemplares do mapa oficial e mil pôsteres serão impressos no primeiro momento. Posteriormente, a tiragem será feita sob encomenda.

Cada colaborador receberá determinada quantidade de cópias (o número varia entre os anunciantes) e definirá a finalidade do produto. Os mapas poderão ser distribuídos ou vendidos à população por um valor simbólico entre R$ 5 e R$ 10.

A professora Maria Lúcia dos Santos, 44, que mora em Porto Santo, na ilha, espera que o material tenha um maior número de distribuição do que de vendas.

"Achei interessante a ideia de um mapa diferente para a região. Servirá para que os moradores conheçam outros pontos do comércio e a cultura local", pontuou a professora.

adblock ativo