Novo líder do movimento, Capitão Tadeu pede que PMs parem

Em moção de repúdio enviada à tropa pelas redes sociais, nesta sexta-feira, 18, o deputado Capitão Tadeu Fernandes orienta que os policiais militares suspendam as atividades imediatamente, até que o governo providencie a soltura de Prisco.

Segundo Capitão Tadeu, o governo traiu a boa vontade dos policiais militares ao mandar prender Prisco um dia após o acordo que pôs fim à greve. O parlamentar afirmou que saiu da condição de moderador para assumir a função de liderança do movimento.

A assessoria da Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que assegura o cumprimento de todos os itens do acordo firmado com as associações representativas da Polícia Militar (PM). Esclarece também que não participou da operação de cumprimento do mandado de prisão do vereador de Salvador, Marco Prisco Caldas Machado.

Prisão - O Vereador e presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares no Estado (Aspra) Marco Prisco foi preso na tarde desta sexta-feira, 18, pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA). Prisco estava em um resort, na Linha Verde, quando foi detido pela PF.



A notícia repercutiu rapidamente nas redes sociais com a desaprovação da prisão de Prisco. Os policiais militares começaram a pedir a intervenção do Capitão Tadeu. Diante dos pedidos, o parlamentar assumiu a liderança e pediu a suspensão imediata das atividades.





