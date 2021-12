Novo diretor da Aberje é escolhido para representar a Bahia

O novo diretor da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) para representar a Bahia foi anunciado nesta quinta-feira, 15. Escolhido pela entidade, Marcelo Gentil tem 22 anos de experiência e atualmente é responsável pela comunicação do grupo Odebrecht no Nordeste.

Hoje na Odebrecht, Marcelo é responsável pelo relacionamento com a imprensa no Nordeste. Até dezembro de 2015, foi Gerente de Comunicação da Enseada Indústria Naval, onde implementou um programa de comunicação de natureza social no canteiro de obras do estaleiro. Neste período, contabilizou oito prêmios em comunicação, tanto o Prêmio Aberje e o Prêmio POP.

Os Capítulos Regionais da Aberje têm como função estimular atividades locais, dentro da perspectiva de promover espaços de troca, gerar conhecimento e fortalecer o papel estratégico do comunicador.

Aberje

Organização profissional e científica sem fins lucrativos que tem como principal objetivo fortalecer a Comunicação nas empresas e instituições e dignificar o papel do comunicador.

São associados da Aberje na Bahia empresas como O Boticário, Coelba e Bahiagás. Aberje define-se como a casa dos comunicadores que buscam conhecimento e referência para desenvolvimento de suas áreas e equipes, para planejamento de ações e projetos, e para investimento em suas carreiras.

