Novo bispo é nomeado em Bom Jesus da Lapa

A comunidade católica ligada a Diocese de Bom Jesus da Lapa, cidade situada a 777 km de Salvador na região do Médio São Francisco, se prepara para a programação festiva nesta sexta-feira, 25, a partir das 17h, quando em carreata pelas ruas da cidade conhecerá o novo bispo João Santos Cardoso. A Missa solene de posse será celebrada no santuário de pedra a partir das 19h.

Baiano de Dário Meira, Dom João, que vem da diocese de São Raimundo Nonato (PI) foi nomeado pelo Vaticano no dia 24 de junho de 2015 e já conhecia o santuário, pois como bispo auxiliar no Piauí, pregou em duas noites do Novenário do Bom Jesus no ano de 2012.

Ele chega para coordenar uma diocese com características semelhantes, em clima de semiárido e problemas sociais e ambientais, à diocese em que atuava no Piauí. Para ele é impressionante "o clima de mística e de fé que toma conta do santuário com as romarias, com a expressão de piedade e o atendimento espiritual que os romeiros de vários recantos do Brasil recebem aos pés do Bom Jesus".

Desde a transferência do bispo Dom José Valmor César Teixeira para a diocese de São José dos Campos em maio de 2014, o bispo de Barreiras, Dom Josafá Menezes da Silva, acumulou as funções de Administrador Apostólico também na diocese de Bom Jesus da Lapa.

A Diocese foi criada pela Bula Christi Eclesia em 21 de julho de 1962 e instalada em 16 de fevereiro de 1963. A área territorial é 56.000 m2. População de 360.000 habitantes. 15 Municípios. 15 Paróquias e Santuário Gruta do Bom Jesus.

Biografia



Professor universitário Dom João Cardoso é baiano de Dário Meira. Foi ordenado sacerdote da Arquidiocese de Vitória da Conquista em 27 de dezembro de 1986. Na Arquidiocese de Vitória da Conquista, exerceu vários ofícios e ministérios eclesiásticos até 2011.

Em 14 de dezembro de 2011 foi nomeado bispo pelo Papa Bento XVI para a Diocese de São Raimundo Nonato (PI) tendo tomado posse em 17 de março de 2012. Como bispo, foi membro da Comissão Episcopal para o Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma e, no Regional Nordeste IV da CNBB (Piauí), é o referencial para a Comissão dos Presbíteros e a Pastoral Universitária.

