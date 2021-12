Novo aeroporto de Vitória da Conquista deve ficar pronto ainda em 2018

As obras do novo aeroporto de Vitória da Conquista (a 329 quilômetros de Salvador), no sudoeste da Bahia, serão concluídas no segundo semestre deste ano. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), órgão responsável pela construção, os trabalhos estão concentrados no terminal de passageiros e nas instalações complementares. Cerca de R$ 145 milhões, dentre financiamento dos governos federal e estadual, estão sendo investidos na construção.

A pista de pouso e decolagem com 2,1 mil metros de comprimento e 45 metros de largura já está pronta, assim como o pátio para aeronaves, taxiway, rampa de equipamentos, subestação elétrica, balizamento noturno, acessos viários internos e seção contra incêndio.

Na quarta-feira, 20, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil aprovou o edital de concessão da administração do aeroporto. A empresa que vencer a licitação vai administrar o terminal pelo prazo de 30 anos. O certame está marcado para 31 de julho.

Espera-se que passem pelo local, cerca de 500 mil passageiros por ano até 2020. Batizado em homenagem ao cineasta conquistense, o Aeroporto Glauber Rocha poderá receber aeronaves do modelo Boeing 737-800, com capacidade de 160 a 189 passageiros.

