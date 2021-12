Novo aeroporto de Conquista já tem data de inauguração

Foi assinada nesta quarta-feira, 6, a autorização para a realização da última etapa de obras para a inauguração e operacionalização do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista (distante a 517 km de Salvador).

A aprovação para construção da Rotatória de Acesso ao Aeroporto Glauber Rocha, via BR-116, que a estrada ao novo aeroporto de Conquista, aconteceu durante reunião entre o governador Rui Costa, o secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, Marcus Cavalcanti e o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mário Rodrigues Junior, em Brasília.

As obras do novo aeroporto deveriam ter sido concluídas no segundo semestre de 2018, mas foi adiada no dia 15 de dezembro apóso Diário Oficial publicar a suspensão da licitação para a gestão do aeroporto.

Foram investidos R$ 124 milhões na construção do Aeroporto Glauber Rocha, com expectativa de movimentação ampliada para 500 mil passageiros por ano até 2020. De acordo com o governador, em entrevista ao site Blog do Anderson, a inauguração deve acontecer no próximo dia 14 de março, data em que o cineasta Glauber Rocha faria 80 anos de idade.

