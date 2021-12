Nove suspeitos são mortos e um policial baleado em Sento Sé

Nove homens suspeitos de integrarem uma quadrilha de assaltantes foram mortos durante operação da Polícia Militar (PM-BA), na cidade de Sento Sé (a 615 km de Salvador), realizada na sexta-feira, 16, e no sábado, 17. Além das mortes, um policial ficou ferido. Anteiromente a polícia havia informado que dez suspeitos tinham morrido durante a ação.

Em nota, a PM informou que a operação foi iniciada na quarta, 14, quando uma viatura da 96ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sobradinho) entrou em confronto com 10 homens encapuzados e armados, que estavam em dois veículos. Durante o tiroteio, um policial militar foi atingido na panturrilha. Após o fim do confronto, os criminosos conseguiram fugir por uma estrada vicinal da cidade, onde abordaram um ônibus e fizeram um refém.



A partir disso, uma grande força-tarefa foi articulada para neutralizar o bando, apontado como responsável por crimes no município, informou a polícia.



Além da 96ª CIPM, guarnições da Rondesp Norte, Cipe Seminário e helicópteros do Grupamento Aéreo iniciam buscas pelos criminosos. Mais de 150 quilômetros foram percorridos pela polícia na região, incluindo buscas por vegetação, nas estradas que cortam o município.



Conforme a PM, um dos integrantes da quadrilha foi localizado na sexta, quando tentava assaltar uma motocicleta na cidade. O suspeito, identificado como Romildo Augusto dos Santos, efetuou disparos contra uma das viaturas que faziam diligências e passavam pelo local. A polícia reagiu e atingiu o rapaz com um disparo. Romildo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foi encontrada uma pistola com três carregadores.



Os outros criminosos foram localizados pela polícia na noite de sábado, no povoado de Ponta D'água. Guarnições da PM encurralaram os bandidos e uma troca de tiros foi iniciada. No confronto, oito dos integrantes da quadrilha foram atingidos. Um conseguiu fugir e o refém foi libertado sem ferimentos.



A PM informa que os policiais prestaram socorro de forma imediata para os feridos, mas eles não resistiram.



Em poder do grupo, os agentes apreenderam cinco fuzis, quatro pistolas, dois revólveres, munição, coletes balísticos, emulsão explosiva, roupas camufladas, balaclavas e objetos de uso pessoal, que serão apresentados à autoridade de polícia judiciária da região.

