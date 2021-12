Nove suspeitos de tráfico são presos na região metropolitana

Transportar drogas, contabilizar os lucros e guardar armas eram as principais atividades desenvolvidas por cinco mulheres suspeitas de integrarem uma quadrilha de tráfico de drogas que age no Distrito de Parafudo, em Camaçari, e em Dias D' Ávila - Região Metropolitana -, segundo o delegado Pedro Fernandes, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

A mãe de santo Maria do Socorro Calmon Almeida, a Marilú, Munique Souza Paz Bispo, 32, Nívia Maria Bispo dos Santos, 37, Josiane da Silva Cardoso, 30, a Josi, e Rosilene Santos Aragão, 33, a Tina, foram detidas na manhã desta quarta-feira, 21, durante a Operação Tapuias, da Polícia Civil, com mais quatro homens.

Marilú foi presa em flagrante, em seu terreiro de candomblé, em Parafuso, com uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38 e com algumas pedras de crack. As outras mulheres foram capturadas em cumprimentos a mandados de prisão.

Conforme o delegado Alexandre Narita, também do Draco, o bando estava sendo investigado há mais de seis meses por envolvimento com o tráfico de drogas e com diversos homicídios nos municípios.

Casal na chefia da quadrilha

Antônio Carlos da Silva Bispo, 40, o Tio Bispo, Juraci Santos da Silva, 28, o Bita, Antônio Tiago Luz dos Santos, 22, o Sidof, e Anselmo de Jesus Mendes, 38, também foram detidos.

Dos quatro, só Anselmo não tinha mandado de prisão. Ele foi preso em flagrante com um revólver calibre 38, uma pistola 9 mm e vasta munição. Ainda segundo o delegado Pedro Fernandes, Tio Bispo, Bita e sua mulher, Nívia, chefiam a quadrilha.

