Nove suspeitos de tráfico são presos em Morro de São Paulo

Nove suspeitos de tráfico de drogas foram presos na quarta-feira, 29, em Morro de São Paulo,situado na Ilha de Tinharé, município de Cairu (a 290 km de Salvador), durante operação da Polícia Civil, batizada de Morro Limpo. As prisões só foram divulgadas nesta quinta, 30.

Foram detidos João Júlio Martins da Silva, de 22 anos, Jeremias Nascimento dos Santos, 20, Vilton Desterro Santos, 56, Agnaldo Portugal Santos de Jesus, 46, Maurício Nascimento Santos, o Zói, 31, Adriano José Menezes dos Santos, o Adriano Branco, 34, Elenice Damásio Santana, a Inha, 37, Edson e Jeferson Correia dos Santos, de 40 e 25, respectivamente, que apesar de terem o mesmo sobrenome, não são parentes.

Conforme a polícia, Maurício também está envolvido em um duplo homicídio. Ele é suspeito de matar Valmir Sousa dos Santos e Roberto de Sousa Soares Júnior, na madrugada de 24 de junho. Maurício teria cometido o crime durante a festa de São João, comemorado na casa de um suposto traficante identificado pelo apelido de Da Penha, em Morro de São Paulo, acompanhado de três comparsas ainda não identificados.

Durante as investigações, o coordenador da Coorpin/Valença, delegado José Raimundo Néri, apurou que o alvo de Maurício e os comparsas seria o Da Penha, apontado como o líder de uma quadrilha rival, que conseguiu escapar do ataque. Valmir e Roberto, que estavam no local, acabaram atingidos e morreram, informou a polícia.

Todos foram encaminhados para o presídio de Valença. O delegado José Neri informou que a ação prosseguirá com o objetivo de prender outros criminosos que agem na região.

A operação foi deflagrada pela 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) e a Delegacia Territorial (DT/Valença), com apoio da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

adblock ativo