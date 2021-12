Nove pessoas são condenadas por integrar facção criminosa em Ilhéus

Nove pessoas foram condenadas nesta terça-feira 17, por integrarem a organização criminosa “Raio-A”, especializada em tráfico de drogas e responsável por diversos homicídios e roubos cometidos na cidade de Ilhéus (Sul da Bahia) e região. As ações eram comandadas de dentro do Conjunto Penal de Serrinha, onde estavam presos os líderes do grupo.

Segundo informações do Ministério Público estadual (MP-BA), a facção era encabeçada por Márcio Arandiba dos Santos, conhecido como “Tila”, preso em Jequié, e Adailton Soares Sampaio, apelidado de “Dai”. De dentro do presídio, Márcio e Adailton enviavam cartas e emitiam ordens verbais que eram repassadas aos demais integrantes do grupo por intermédio de Reilane Souza Rogério, ex-companheira de Adailton Sampaio.

As investigações foram feitas através de escutas telefônicas, que interceptaram conversas sobre o comércio de drogas e armas, recolhimentos de pagamentos, e planejamento de assaltos e homicídios. Os membros atribuíam a liderança dos atos criminosos à Márcio Arandiba e Adaiton Sampaio.

adblock ativo