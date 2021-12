Nove de ouros do 'Baralho do Crime' da SSP é capturado no Espírito Santo

O nove de ouros do 'Baralho do Crime' da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Eldo Ferreira Batista, o Eldinho, foi capturado na tarde desta terça-feira, 27, em Vila Velha, município pertencente ao Espírito Santo. Suspeito pelos crimes de tráfico de drogas e de atuar como mandante em cerca de 15 homicídios, Eldo atuava como comerciante de produtos agropecuários na cidade capixaba.

Todos os assassinatos comandados por Eldinho estariam ligados ao comércio ilegal de entorpecentes na cidade de Teixeira de Freitas e outros municípios baianos da região sul. Ele já responde a três mandados de prisão confirmados por outras mortes. Segundo a SSP-BA, a quadrilha liderada por Eldo chegou a estender sua atuação para estados vizinhos como Minas Gerais e o próprio Espírito Santo.

O suspeito chegou a cumprir pena de aproximadamente 10 anos em regime semiaberto na capital baiana, mas passou a ser investigado como mandante e participante dos homicídios de Walas de Jesus Santos, Jean Chaves de Sena e Welbert Costa dos Santos, todos ligados ao tráfico de drogas.

A prisão de Eldo contou com uma parceria entre forças de segurança da Bahia e do Espírito Santo. Inicialmente, ele ficará preso no sistema penitenciário capixaba, mas permanece à disposição da Justiça baiana.

Eldo era procurado pelos crimes de tráfico de drogas e de envolvimento em 15 homicídios

adblock ativo