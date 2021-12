Nove adultos são presos e um adolescente apreendido em Ubaíra

Foram presos na manhã desta quinta-feira, 30, nove adultos suspeitos de envolvimento na morte de Adalberto Casemiro dos Santos, conhecido como Bel, em março deste ano. As prisões ocorreram na cidade de Ubaíra (a 189 quilômetros de Salvador). Um adolescente também foi apreendido.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, as prisões são decorrentes da operação Cronos, que segue cumprindo mandados por homicídio e feminicídio no interior do estado.

Rogério dos Santos de Souza, Silvânio dos Santos Souza, Almir de Oliveira Santos, Cosme de Jesus Santos, Roberto Carlos dos Santos, Matheus Teixeira dos Santos Ribeiro, Luan da Guarda dos Santos, Rubens de Jesus Santos e José Carlos dos Santos foram detidos no povoado do Alto da Lagoinha, na zona rural do município.

O adolescente, que foi apreendido suspeito de se envolver no linchamento que resultou na morte de Bel, será encaminhado ao Ministério Público (MP). Já os adultos ficarão à disposição da Justiça. Ainda segundo a polícia, as investigações continuarão com foco em identificar e localizar outros envolvidos no caso.

