Novas tarifas do pedágio passam a valer nesta sexta-feira

Foram reajustadas em 6,67% as tarifas das praças de pedágio da BR-324, em Simões Filho e Amélia Rodrigues, e da BR-116, em Feira de Santana e na divisa com Minas Gerais. Os novos valores passam a valer a partir desta sexta-feira, 7.

Nas praças da BR-324, os motoristas de veículos de pequeno e médio porte vão pagar R$ 1,80, um aumento de 0,10 na tarifa. Já na BR-116, o valor para estes tipos de veículos passa a ser R$ 3,10, contra R$ 3 do valor anterior.

Já os veículos maiores - caminhão, ônibus, trator e furgão - passam a pagar R$ 3,50 na BR-324 e R$ 9,40 na BR-116. As tarifas para motocicletas, motonetas e bicicletas moto não sofreram reajuste.

A mudança está de acordo com a Resolução nº 3.941, publicado do Diário Oficial da União no dia 28 de novembro. Os pedágios são administrados pela Concessionária Via Bahia.

