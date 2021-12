Novas tarifas do pedágio da BA-099 entram em vigor nesta terça

Começa a vigorar nesta terça-feira, 5, o reajuste das novas tarifas do pedágio da BA-099, rodovia que é dividida entre a Estrada do Coco e Linha Verde. Conforme a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o aumento será de 2,44%, correspondente à readequação tarifária anual, prevista no contrato de concessão.

O acréscimo aplicado para automóveis, caminhonetes e furgão passa a ser de R$ 7,20 em dias úteis e de R$ 10,80 aos finais de semana e feriados. Atualmente, os valores são de R$ 7 e R$ 10, 50 (respectivamente). Caminhões, ônibus e motocicletas também passarão por readequação tarifária (confira os novos valores abaixo).

Sob administração da Concessionária Litoral Norte (CLN), a praça de pedágio tem início entre Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e segue o litoral baiano até a divisa com o estado Sergipe. O trecho possui 217 km de extensão.

