Novas restrições contra Covid-19 devem ser anunciadas em Feira de Santana

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, apresentou nesta terça-feira, 22, o balanço da situação da Covid 19 no município. O gestor disse que "novas medidas restritivas podem ser anunciadas nesta quarta-feira, 23, por causa do grande aumento do número de casos na cidade e do alto índice de ocupação de leitos tanto de UTI quanto clínicos".

"Tanto na saúde pública, quanto na rede privada, ja que no estado, já se considera que estamos vivendo a segunda onda da doença" disse.

A coordenadora do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, disse que neste mês de dezembro, está sendo registrada a média de mil casos por semana.

“Apesar desse momento delicado, estamos conseguindo manter nossa taxa de mortalidade inferior a 2%”, finalizou.

