Novas manchas de óleo são registradas em Boipeba

As manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste desde o mês de setembro, continuam chegando ao litoral baiano. Na manhã desta terça-feira, 29, foi registrada a chegada de novas manchas em Boipeba, na praia da Cueira e Moreré.

De acordo com informações iniciais, as manchas estão sendo recolhidas por voluntários da região. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec) ainda não confirmou se há funcionários do órgão auxiliando na remoção do material.

Na última semana a Sudec indicou que foi encaminhado para o município de Cairu equipamentos como o ancinho, protetor solar, botas, luvas e os macacões para os voluntários.

