Novas manchas de óleo não chegam a Salvador desde a sexta, diz prefeitura

O óleo que atinge as praias do litoral nordestino há pelo menos 40 dias, começa a aparecer em menor quantidade em Salvador. A capital baiana sofreu com o desastre e já recolheu mais de 100 toneladas do petróleo cru.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), desde a última sexta-feira, 18, não foi registrada a chegada de novas manchas na costa soteropolitana. O óleo atingiu as praias de Salvador com maior força na quarta-feira, 16, e na quinta-feira, 17, quando foi retirado um total de 80 toneladas e 120 quilos.

Ao todo, as praias atingidas foram: Ipitanga, Praia do Flamengo, Stella Maris, Itapuã, Piatã, Placaford, Patamares, Boca do Rio, Jardim de Alah, Jardim dos Namorados, Pituba, Amaralina, Ondina, Cristo e Farol da Barra. Não houve registro de presença do óleo nas praias do Subúrbio e Ilhas de Salvador.

São mais de 405 homens que estão trabalhando na limpeza do óleo nas praias, além de 16 caminhões e três tratores usados pelas equipes para a retirada do material. Todo óleo recolhido pela Limpurb está em um depósito temporário na sede do órgão até que as autoridades competentes decidam pelo destino final do material.

Novas técnicas de limpeza

A prefeitura concentra os esforços em retirar os fragmentos que ficaram sob as pedras e areia

Com a diminuição das manchas, a Prefeitura de Salvador concentra os seus esforços em retirar os fragmentos que ficaram sob as pedras e areia. Para isso, está sendo utilizada uma máquina com peneiras puxadas por um trator, para separar os pequenos resíduos e devolvera areia limpa ao lugar de origem.

O trator com peneira está fazendo a limpeza na faixa de areia das praias de Ipitanga, Praia do Flamengo, Stella Maris, Itapuã, Piatã, Boca do Rio, Jardim de Alah, Pituba, Amaralina e Barra. A Limpurb utiliza ainda jato de pressão que mistura água e areia para a remoção do petróleo nas pedras e peneiras manipuladas manualmente pelos agentes para a retirada de partículas em locais onde não há acesso a veículo.

As equipes estão trabalhando na retirada de vestígios e fragmentos do que ainda restou nas pedras e areia. As praias mais atingidas foram Pedra do Sal (Itapuã), Stella Maris, Praia do Flamengo (Pipa), Pituba e Amaralina.

adblock ativo