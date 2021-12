Nova via alternativa melhora tráfego em Candeias

Uma via alternativa entre a BA-522 e a BR-324, sem passar pela entrada de Candeias (Grande Salvador), foi inaugurada na manhã desta segunda-feira, 6. A obra, feita pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), em convênio com a Petrobras, reduz frequentes engarrafamentos que costumavam ocorrer na entrada da cidade. O trânsito da via já está liberado.

Os congestionamentos eram derivados do fluxo de veículos em direção a cidades vizinhas e ao próprio município, complicado pelo transporte de carretas para abastecimento do comércio, e outras que fazem o escoamento de produtos da refinaria de Mataripe.

A intervenção viária incluiu 7,1 quilômetros construídos. Outros 3,2 quilômetros (trecho no entroncamento BA-523-São Francisco do Conde) tiveram a licitação para requalificação assinada nesta segunda pelo governador Rui Costa.

“O objetivo é retirar o tráfego pesado de carretas de produtos químicos de dentro da cidade. Era um sonho antigo da população. Primeiro, por segurança. Segundo, pela trafegabilidade. E, terceiro, pela conservação das vias de Candeias, pois as muitas carretas pesadas, além de levar risco à população, desgastavam a cidade”, afirmou Rui.

O motorista Wilson Soares, 60, contou que os constantes engarrafamentos têm atrapalhado a vida dos moradores da região. “É bom ter essa via para amenizar o fluxo daqui. Nos horários de pico ficava insuportável”, ressaltou.

Investimento

A obra, de acordo com informações do governo estadual, contou com um investimento de cerca de R$ 24 milhões, e a estimativa é que aproximadamente 175 mil pessoas que moram, trabalham e circulam pela região já estejam sendo beneficiadas.

O prefeito de Candeias, Dr. Pitágoras (PP), disse que o trânsito de carretas contribui para deteriorar o asfalto. “Veículos pesados danificam as estradas, afetando a mobilidade urbana. São veículos direcionados para a refinaria e todo polo de combustível que existe nessa região”, apontou.

Atraso

A previsão inicial era que a obra, começada em abril de 2014, fosse entregue em junho de 2015. “A tramitação para resolução de questões externas à obra, como a existência de tubulações, presença de linha férrea e dutos da Petrobras na região, fez com que houvesse a necessidade de prorrogar a entrega da obra”, justificou, em nota, a Seinfra.

