Nova UPA é inaugurada em feira de Santana

A nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi inaugurada na manhã desta terça-feira, 27, próximo ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). A unidade terá capacidade para atender até 450 pacientes por dia e funcionará 24h. O evento contou com a presença do governador da Bahia, Rui Costa.

A UPA conta com 24 leitos de observação, sendo quatro para atendimento de pacientes em estado crítico, além de laboratório clínico e equipamentos para auxiliar o diagnóstico, como o raio-X, oftalmoscópio, laringoscópio e eletrocardiografia por telemedicina.

A intenção é absorver os casos de baixa e média complexidade e reduzir a demanda no Hospital Geral Clériston Andrade, o principal da cidade. Os atendimentos vão seguir os protocolos de acolhimento com a classificação de risco.

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com a inauguração desta UPA, a Bahia passa a contar com 39 unidades distribuídas em 26 municípios, com uma cobertura de mais de seis milhões de habitantes.

adblock ativo