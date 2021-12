Nova tarifa de ônibus em Feira de Santana começa a valer nesta segunda

O sistema de transporte público de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) passa a contar com nova tarifa nesta segunda-feira, 7.

Na sede do município e nos distritos de Jaíba, Maria Quitéria, Matinha, Governador João Durval Carneiro e Humildes, o valor da passagem passa para R$ 3,60 (para usuários do sistema de cartão Via Feira) e R$ 3,95 (para pagamentos em dinheiro).

Já os moradores dos distritos de Bonfim de Feira, Jaguara e Tiquaruçu terão de desembolsar ainda mais, e vão pagar R$ 4,44 pela passagem.

Os vales transportes em uso terão validade de 30 dias a contar da data de vigência da nova tarifa. Após este período, os créditos tarifários serão transferidos em reais e transformados em novos créditos de acordo com os novos valores.

adblock ativo