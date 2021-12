Nova reunião busca acordo para encerrar greve na Bahiagás

Uma nova mediação entre os patrões e funcionários da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) é realizada na tarde desta terça-feira, 25, e intermediada pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) com o objetivo de tentar finalizar a greve que já dura 11 dias.



Conforme o MPT-BA, a greve atinge as unidades da empresa distribuídas nas cidades de Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Mucuri e Eunapólis e afeta a distribuição de gás no estado. A reunião é realizada na sede do MPT-BA no bairro da Vitória, em Salvador.

Nas mediações o ponto em que trabalhadores e patronal divergem é o percentual de reajuste dos salários. Em outra mediação o procurador Bernardo Guimarães, apresentou a proposta de aplicação do índice de 9,2% sobre os vencimentos de maio, data-base da categoria, informou o MPT-BA.

Na pauta de reivindicações os trabalhadores pedem a inflação do período e 2,38% de ganho real; salário educação para os funcionários e cesta básica; dentre outros itens. Ainda de acordo com o MPT-BA, a empresa só aceita, até o momento, garantir a reposição da inflação.



Em paralelo à mediação, a Bahiagás e o Sindicato dos Químicos da Bahia (Sindiquímica), que representa os trabalhadores do setor, travam uma disputa judicial pela determinação de percentuais mínimos de funcionários operando o sistema da empresa durante a greve.

adblock ativo