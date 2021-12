Nova operadora assume sistema ferryboat nesta quinta

A partir desta quinta-feira, 14, a empresa Internacional Marítima assume o sistema ferryboat, em caráter emergencial, durante os próximos seis meses. O anúncio foi realizado durante uma coletiva na manhã desta quarta, 13, no auditório da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado (Agerba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A nova empresa foi contratada após o Governo do Estado declarar caducidade da concessão à TWB, que administrou o sistema de travessia Salvador-Itaparica por seis anos. Durante a gestão do ferryboat, a TWB cometeu diversas irregularidades que, de acordo com o vice-governador e secretário da Infraestrutura, Otto Alencar, foram constatadas por meio de auditoria realizada no ano passado.

O secretário destacou que a Internacional Marítima será responsável pela manutenção das embarcações e pagamento de pessoal. Durante o período da contratação emergencial, a Secretaria de Infraestrutura definirá a modelagem da contratação de um novo concessionário para operação do sistema, mediante licitação.

