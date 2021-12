Nova mesa diretora assume Conselho Estadual de Cultura

O Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC) terá uma nova diretoria a partir da próxima quinta-feira, 6, quando acontece a cerimônia de posse do novo presidente, Emílio Tapioca, e da vice-presidente Ana Vaneska. O evento está marcado para 9h30, na sede do colegiado, no prédio anexo ao Palácio da Aclamação, no bairro Campo Grande, centro de Salvador.

O órgão, entre outras atribuições, é responsável por avaliar tecnicamente os processos de tombamento e registro de bens materiais e imateriais, a partir de dossiês elaborados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e enviados ao colegiado. Nesses casos, após a aprovação do CEC, os processos são encaminhados ao governador para sanção.

Outra função do conselho – composto por 30 membros, sendo 20 representações da sociedade civil – é contribuir na construção e no cumprimento do Plano Estadual de Cultura, instrumento que planeja as ações para o setor e guia o trabalho da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia (Secult).

Com a posse de Emílio Tapioca, que é diretor de cultura do município de Andaraí, no centro-sul baiano, quem deixe o cargo é o conselheiro Márcio Ângelo Ribeiro. Tapioca era, até então, vice-presidente do colegiado estadual e preside, atualmente, o Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia. Já a nova vice-presidente do CEC, Ana Vaneska, é professora e membro do Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio de Salvador.

Para o novo presidente, Emílio Tapioca, o principal desafio da gestão dele é "ampliar o seu diálogo com todos os segmentos culturais, com toda a plenária do próprio conselho, para criar uma consonância de propósitos pelas demandas da política cultural no Estado". Ele diz que pretende, ainda, "fortalecer as dinâmicas próprias do fazer cultural nos territórios da Bahia e defender o orçamento da cultura que, com sua tridimensionalidade econômica, simbólica e cidadã, promove trabalho e renda”.

adblock ativo