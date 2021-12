Nova maternidade regional será construída em Camaçari

O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, assinará na próxima terça-feira, 21, às 9h30, a ordem de serviço para a construção da maternidade regional de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A unidade terá 110 leitos que serão distribuídos com 28 de emergência, 54 de enfermaria, 25 de Terapia Intensiva (UTI) e um Centro de Parto Normal com três leitos.

Na ocasião, o secretário também fará uma coletiva no Hospital Geral de Camaçari (HGC), que está localizado na avenida Jorge Amado, no bairro Jardim Limoeiro. A nova maternidade fica ao lado do HGC.

