Nova lei fere Código de Ética Médico

Parte das críticas emitidas pela classe médica ao decreto presidencial 8.691/15, que define novas regras para a obtenção de benefício do INSS, tem relação com a divergência entre a nova lei e o Código de Ética Médico, que reúne normas profissionais da categoria.

O médico do trabalho e bacharel em direito Raimundo Pinheiro, conselheiro do Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb), explica que artigos do código impedem os profissionais de medicina de atuarem como perito de seus próprios pacientes, o que vem sendo criticado por entidades como o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Médicos Peritos (ANMP).

O especialista pondera, no entanto, que as novas normas não definem que o segurado será atendido pelo seu próprio médico, mas garantem que qualquer profissional SUS credenciado poderá emitir laudos com fim de atestar incapacidade funcional. "Esse profissional SUS não necessariamente será o médico que assiste aquele paciente. O segurado pode ir a um médico desconhecido", opina.

Ele afirma ainda que a preocupação da ANMP quanto à venda de laudos é "razoável", porque, segundo Pinheiro, "a venda de atestado é uma realidade brasileira".

Punição

No entanto, o conselheiro do Cremeb defende que haja punição para quem for pego cometendo essas irregularidades - e não a suspensão do decreto, que ele considera um avanço para a redução de filas.

"Existem penas para esse caso. O médico que for flagrado fazendo isso responde a um desvio ético, a um ilícito civil e a um crime previsto no Código Penal e que tem pena de seis meses a dois anos", ensina Raimundo Pinheiro.

O conselheiro lembra ainda que, entre as conquistas da nova lei, está a possibilidade de o médico fazer a reavaliação dos pacientes por meio de documentos, exames e outras provas documentais, extinguindo a necessidade de perícias presenciais nesses casos.

