Nova etapa do projeto de combate ao racismo institucional é lançada

Será lançada nesta quinta-feira, 5, a III Etapa do Projeto “Combate ao Racismo Institucional: A Contribuição da Economia Solidária para a Sensibilização de Gestores Públicos”, que visa promover a formação de 600 gestores públicos e contribuir na implementação de políticas públicas de combate ao racismo institucional e de promoção da igualdade racial.

O evento, realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), irá acontecer no Instituto Anísio Teixeira (IAT), das 10h às 17h.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), a programação prevê a realização de 16 oficinas territoriais, de quatro cursos específicos e de seminário com o tema “Promoção da Igualdade Racial, Economia Solidária e o Desenvolvimento De Redes Solidárias”.

