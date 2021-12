Nova etapa do Mais Médicos amplia ação no Estado

Cinquenta e uma cidades baianas poderão participar da nova etapa do Mais Médicos, apresentada ontem, em Brasília, pelo ministro da Saúde, Arthur Chioro. Os gestores municipais têm até a amanhã para garantir a participação.

Estão na lista os municípios que não se cadastraram no ano passado para integrar o programa. Também podem participar aqueles que já receberam profissionais, mas requisitaram ao Ministério da Saúde (MS) a ampliação do número de médicos.



Em ambos os casos, é necessário que os municípios estejam dentro dos critérios de vulnerabilidade social estabelecidos pelo MS e que não tenham recebido médicos do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab) até fevereiro deste ano.



Se enquadram nessas categorias 310 cidades brasileiras, 56% delas na região Nordeste. Em todo o país, 184 prefeituras não estão inscritas no Mais Médicos e outras 126 solicitaram ampliação do número de vagas.

"A meta estabelecida em agosto [de 2013] era chegar a 13. 235 médicos e isso se cumpre em 22 de abril, mas seria importante dar uma nova chance a esses 184 municípios", disse Chioro.

A Bahia é o estado que mais tem cidades pré-selecionadas para o 5º ciclo. Vinte e seis municípios não se inscreveram e outros 25 querem mais profissionais. A previsão do MS é que, se todas as cidades de fato confirmarem a inscrição, 600 novos médicos integrem essa próxima etapa.

Cada município pode solicitar até 6 profissionais, mas os pedidos ainda serão avaliados pelo ministério.



Avaliação

Na coletiva, Chioro apresentou ainda resultados de um estudo que avaliou as ações do Mais Médicos no 1º ciclo. Segundo o levantamento, houve ampliação de 27,3% nos atendimentos a hipertensos, 14% a diabéticos e 17,3% na área de saúde mental.

O ministro ressaltou ainda o papel que os médicos de Cuba estão desempenhando nas localidades mais remotas do país. Hoje, 10.700 cubanos fazem parte do programa.

Chioro disse, porém, que ainda não há como saber se mais desses profissionais virão ao Brasil para o 5º ciclo.

"As vagas se abrem para brasileiros, depois para intercambistas individuais, e, sobrando vagas, para cooperações internacionais. Vai depender da chamada", disse o ministro.

