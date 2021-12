Nova edição de marca aniversário de Ilhéus

O relançamento do projeto Águia da Cultura é um dos destaques da programação que marca os 480 anos de emancipação política de Ilhéus (a 472 km de Salvador), neste sábado, 28, data oficial do aniversário. O evento começa às 10h, na praça Dom Eduardo.



O projeto tem parceria de uma empresa de transportes e consiste no uso de um ônibus multiúso que percorre bairros e distritos do município, promovendo atividades artísticas e eventos culturais.



Segundo o secretário municipal de Cultura, Paulo Atto, o projeto foi aprovado pela população em edições anteriores.



Shows



Hoje, a partir das 20h, acontecem shows evangélicos na avenida Itabuna (rua 31 de Março), e na praça Dom Eduardo tem show de Tuca Fernandes, Daniel Vieira e banda Realce.



Os festejos, que terminam amanhã, com apresentações musicais de Ju Moraes - finalista da primeira edição do programa The Voice Brasil, da Rede Globo - e banda Via de Acesso, contam ainda com atividades religiosas, cívicas e esportivas.



A programação conta ainda com shows da banda Estakazero, entre outros artistas, em palco montado na avenida Soares Lopes.



Atividades



O evento em homenagem aos 480 anos de fundação do município de Ilhéus é promovido pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur), com o apoio da Bahiatursa.



Campeonato de futebol, missas, assinaturas de atos administrativos e lançamento de outros projetos culturais também integram a programação do aniversário da cidade.

