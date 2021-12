Nova diretoria do Conselho Municipal do Carnaval é eleita

A nova diretoria para o Conselho Municipal do Carnaval e festas populares, foi eleita nesta quarta-feira, na Associação dos Agentes de Viagens. Os novos membros comandam o conselho até 2020.

Jairo da Mata concorreu ao cargo de presidente com Nelson Nunes, e venceu as eleições conquistando 20 dos 23 votos totais. Cassini Russelo Blohem, representante do sind Feira, foi eleito secretário geral da diretoria, e Márcia Mamede, representante dos blocos alternativos, será a Coordenadora do Carnaval.

O secretário de Cultura de Salvador, Cláudio Tinoco, esteve na Associação dos Agentes de Viagens e participou da cerimônia de posse da nova diretoria.

adblock ativo