Nova coordenadora da Ronda Maria da Penha é nomeada após saída de major Denice

A major Denice Santiago será substituída pela também major Flávia Barreto Adorno no comando da Ronda Maria da Penha. Denice deixou o cargo que exerceu durante cinco anos em ato realizado na tarde desta segunda-feira, 9, no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A exoneração de Denice Santiago e a nomeação de Flávia foram publicadas no Diário Oficial do Estado nesta terça, 10.

Agora, a ex-coordendora se dedicará à campanha de pré-candidata à prefeitura de Salvador. A expectativa é que seu nome seja oficialmente lançado na corrida pelo PT até o dia 21.

adblock ativo