Nova convocação do programa Partiu Estágio acontece nesta terça

Mais uma convocação do Partiu Estágio foi lançada nesta terça-feira, 17. Serão selecionados 1.054 estudantes universitários pelo programa até o dia 2 de maio. Eles deverão se apresentar nas secretarias ou órgãos públicos nos quais irão atuar, entregando a documentação necessária.

Quem não comparecer dentro do prazo de dez dias úteis estipulado, ou deixar de entregar algum item da documentação exigida, perderá a vaga de estágio. Desde o lançamento do Partiu Estágio, em abril do ano passado, já foram contratados mais de 5,8 mil jovens para atuarem no serviço público baiano.

A relação dos contemplados pela segunda convocação do programa em 2018 pode ser consultada no site da Secretaria de Administração (Saeb).

O programa

O Partiu Estágio é uma iniciativa da administração estadual baiana que oferta oportunidades a jovens universitários de instituições federais, estaduais e privadas da Bahia que ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) possuem prioridade.

A participação é exclusiva a universitários regularmente matriculados em cursos presenciais, com idade mínima de 16 anos e que tenham cumprido mais de 50% do seu curso de formação.

