Nova caixa misteriosa é encontrada no Litoral Norte da Bahia

Mais uma caixa misteriosa apareceu na tarde de sábado, 4, em Barra do Jacuípe, Litoral Norte da Bahia. A Defesa Civil de Camaçari teria recolhido o material depois de chamado feito pelo 199. O registro foi feito pela Associação do Condomínio Aldeia de Jacuípe.

Um objeto semelhante já havia sido encontrado na praia de Amaralinam, na sexta-feira, 3, e relatado às autoridades competentes.

De acordo com o oceanógrafo Carlos Teixeira, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), as caixas datam da 2ª da Segunda Guerra Mundial e seriam de um navio nazista que naufragou no litoral nordestino.

