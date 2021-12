Notificações de dengue na BA superam mesmo período de 2012

A Bahia registrou nas 13 primeiras semanas de 2013 29.899 casos de dengue, segundo dados do Ministério da Saúde. O número supera os dados do mesmo período do ano de 2012, quando foram feitas 18.628 notificações e supera a soma de registros nos oito estados da região Nordeste.

A incidência na Bahia saltou de 131,4 casos por 100 mil habitantes para 210,9 neste ano. O índice nacional é de 368,2 casos por 100 mil habitantes. Já o total de toda a região Nordeste é de 87,7 casos por 100 mil habitantes.

Para a superintendente de Vigilância e Proteção à Saúde da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Alcina Andrade, os números absolutos são reflexo das diferenças populacionais entre os estados do Nordeste. "A Bahia tem uma população muito superior à de Sergipe, por exemplo", disse.

A superintendente disse que os casos da doença na Bahia estão concentrados em alguns municípios. Jequié, Guanambi, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Feira de Santana integram a lista de liderança nas notificações.

Encontro - De 16 a 20 deste mês, a Sesab vai promover uma videoconferência nos municípios com maior incidência da doença. Além disso, serão distribuídas cartilhas preventivas para estudantes de 6 a 14 anos. "As crianças levarão estas informações para suas casas", diz Alcina.

A Bahia registrou seis mortes este ano pela dengue. Foram cinco a menos que no ano de 2012. O Ministério da Saúde aponta que houve redução de casos graves no Estado. Este ano foram 32 casos contra 124 registrados no mesmo período de 2012.

