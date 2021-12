Notebooks furtados do TRE de Conquista são recuperados pela PF

Dois notebooks foram recuperados na manhã desta sexta-feira, 29, pela Polícia Federal (PF) da Bahia. A operação "Venda Furada" foi realizada após a apropriação ilegal dos materiais feita por um um técnico de informática de empresa terceirizada contratada pelo Tribunal Regional Eleitora (TRE), que trabalhou na desmobilização de um posto de atendimento em Vitória da Conquista (a 326 quilômetros de Salvador). Após o caso, cinco computadores e um equipamento denominado "Print Server" desapareceram.

Segundo a PF, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do suspeito, onde foram encontrados dois dos notebooks. O investigado, que não teve a identidade divulgada, já estava anunciando a venda de um dos equipamentos em uma rede social. Os bens estavam desaparecidos desde maio de 2018.

O nome da operação remete à idade de um bem que não poderia ser comercializado por pertencer ao TRE. A PP solicita aos residentes de Vitória da Conquista que, caso alguém tenha adquirido os demais equipamentos, com a etiqueta "TRE" ou com o adesivo "CBETC", que o entregue, porque a devolução espontânea retira do indivíduo a responsabilidade pelo crime de receptação qualificada.

O suspeito foi indiciado pela prática de crimes de peculato e receptação qualificada.

